Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. ligde 6. Grupta mücadele eden Kumyalı ligin ikinci haftasında Şehit Süleyman Gül stadında konuk ettiği Yarköy maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma öncesinde Kumyalı futbolcuları merhum Hasan Öztürk’ü resimli tişörtleri ile sahaya çıkarak anlamlı davranış sergilediler. 2022 yılında aramızdan ayrılan Hasan Öztürk’ün resimli tişörtleri maç önü sahaya çıkan Kumyalı futbolcuları anlamlı davranışlarından dolayı büyük bir takdir topladı. Merhum Hasan Öztürk’ü resimli tişörtleri ile maç önü sahaya çıkarak anmaları sırasında duygusal anlarda yaşandı. Maç önü saha içerisinde yoğun duygu yüklü anlar yaşayan başta merhum Hasan Öztürk’ün ailesi, yakınları, sevenleri, Kumyalı Spor Kulübü başkanı, yönetimi, futbolcuları, teknik ekip, taraftarları ve futbol severler tarafından takdir topladı.