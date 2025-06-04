KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na anlamlı bir katkıda bulundu.

Dernek, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Çelen Çağansoy’un öncülüğünde, okul bahçesine bir çardak kazandırılması sürecine destek verdi.

Çardağın tamamlanmasının ardından Dernek Başkanı Tolga Ahmet Raşit, Başkan Vekili Cengiz Gülmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Dönmez ile okul

ziyaret edildi. Ziyaret sırasında okul yönetimi, Dernek yönetimini oldukça sıcak karşıladı ve katkıları için derneğe teşekkür ederek bir teşekkür belgesi takdim etti.