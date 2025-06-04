Türkiye Liselerarası Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre yarışında rekor kıran Arda Yatman Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi genel yönetim kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret etti.

Sivas’ta gerçekleşen yarışta piste çıkan KKTC’li genç atlet Arda Yatman, 50.31'lik derecesiyle 27 yıldır kırılamayan KKTC Okullar ve Gençler rekorunu tarihe gömdü.

Başarılı atlet, antrenörü Hüseyin Eğitmen ile birlikte Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette genç sporcunun başarısı büyük takdir topladı. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Arda’nın elde ettiği bu rekor, sadece spor camiamız için değil, ülkemizin gençleri adına da büyük bir gurur kaynağıdır," dedi. Cahitoğlu ayrıca, "Bu başarı, gençlerimize disiplinli çalışmanın ve inancın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir," ifadelerini kullandı.