KKTC Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu, av koruma ekiplerinin donanımını ve etkinliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir yenilik süreci gerçekleştirdi.

Yeni dönemde 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülecek etkin denetimlerde kullanılmak üzere ekipler şu teknolojik ekipmanlarla güçlendirildi:

• Göğüs kameraları ile bireysel denetim kayıtlarının güvenliği artırıldı.

• Gece görüş özellikli kameralar, gece saatlerinde yapılan denetimlerin etkinliğini artıracak.

• Yüksek çözünürlüklü dronlar, geniş alanlarda hızlı ve etkili gözetim imkânı sağlayacak.

• 5 kilometreye kadar net görüntü alabilen fotoğraf makineleri, belgelemeyi kolaylaştıracak.

• Araç içi kameralar, saha denetimlerinin anlık kayıt altına alınmasını mümkün kılacak.

• Yenilenen üniformalar ve ekipmanlar, ekiplerimizin hem görünürlüğünü hem de güvenliğini artıracak.

Federasyon olarak yasa dışı avcılıkla mücadele, doğa ve yaban hayatının korunması konularında kararlılığını sürdürüyor. Yeni ekipmanlarımızla birlikte denetimler daha kapsamlı, etkili ve caydırıcı bir şekilde gerçekleştirilecek.