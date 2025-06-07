Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) arasında ortak çalışmaları geliştirmek adına iş birliği protokolü imzalandı. 2 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 14:00’te, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde söz konusu protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile GİAD Başkanı Yusuf Tekin imza koydu.

İmza töreninde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Genel Sekreter Derviş Ekşici, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Teknoloji Yarışmaları ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Davut Solyalı, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Mali ve Ekonomik İşler Danışmanı Doç. Dr. Murat Kayacan, GİAD As Başkanı Turgut Deniz ile GİAD yetkilileri ile birlikte gelen Prof. Dr. Mehmet Başar ve Ufuk Batum hazır bulundu.

İmza töreni öncesinde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün eğitim ve öğretimin yanında topluma hizmet kapsamında da çalışmalarına devam ettiğini belirterek, toplumun ihtiyacı doğrultusunda her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, ülkenin en önemli kurumlarından biri olan GİAD ile imzalanacak olan iş birliği protokolünün hem sektör gelişimine hem de sektörün üniversiteye olacak olan katkısına dikkat çekti. Genç iş insanlarının üniversiteye entegre edilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, gençlerin de bu bağlamda önünün açılacağını ve model oluşacağını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni etti.

GİAD Başkanı Yusuf Tekin ise gerçekleştirdiği konuşmasında GİAD olarak gençlere yönelik, sosyal sorumluluğun bilincinde ve ülkenin en köklü üniversitesi olan DAÜ ile iş birliği içerisinde olacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, karşılıklı bilgi ve deneyimin aktarılacağı protokolün hayırlı olmasını temenni etti.