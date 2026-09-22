DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül Çarşamba günü saat 19.11’de, İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu’nun 17 Eylül tarihli toplantısı için gündem dağıtıldığı belirtildi.

Komisyonun 17 Eylül tarihli toplantısının gündeminde, “Münhal taleplerinin görüşülmesi, kıdemli ve seçkin akademik personel ve uluslararası tanıtım ofisine bir istihdam talebinin” yer aldığı ifade edilen açıklamada, İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu Başkanı’nın toplantı çağrısı yaptığına ve gündemi belirlediğine dikkat çekildi.

DAÜ-SEN’in açıklamasının ardından, Pazar günü saat 16.53’te, bugün tarihli toplantı için ise yeni bir gündem dağıtıldığı belirtilen açıklamada, gündemde, “Kıdemli ve seçkin akademik personel” konusunun yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, “İlk gündemde yer alan ‘Münhal taleplerinin görüşülmesi’ ve ‘Uluslararası tanıtım ofisine bir istihdam talebi’ maddeleri kim tarafından ve hangi gerekçeyle gündeme konmuştur?”, “Madem herhangi bir münhal veya istihdam talebi yoktur, bu iki madde neden ilk gündemde yer almaktadır ve neden daha sonra gündemden çıkarılmıştır? VYK Başkanı Şemi Bora'nın bu gündem maddelerine itiraz etmiş olduğu bilginizde değil mi?” soruları soruldu.

Açıklamada, “Bu iki gündem açık ve net bir şekilde resmi olarak paylaşılmışken Bakanın, DAÜ-SEN’in iddialarını gerçek dışı olarak niteleyebilmesini kamuoyu nasıl yorumlamalıdır?” sorusu da yöneltildi.