10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Ekor Elegance Hotel / Gazimağusa'da düzenlenen olan KKSF 2025 Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası çekişmeli geçen maçlar ardından tamamlandı.

KKSF 2025 HIZLI SATRANÇ ŞAMPİYONASINDA ÖDÜL ALAN SPORCULAR ŞÖYLE:

1. FM Volkan Sevgi

2. IM Hüseyin Can Ağdelen

3. NM Kemal Yıldırım

4. Gökhan Şeker

5. Bertuğ İlgililer

Kadın Özel Ödülü: Hatice Filo

En İyi Performans Özel Ödülü: Alican Yenağralı

En İyi 2006-2007 Doğumlu Özel Ödülü: Ahmet Paşa

En İyi 2008-2009 Doğumlu Özel Ödülü: Tuğra İstillozlu

En İyi 2010-2011 Doğumlu Özel Ödülü: Bertuğ İlgililer

En İyi 2012-2013 Doğumlu Özel Ödülü: Uzay Sayan

En iyi 2013 sonrası doğumlu özel ödülü : Albert Alkım

KKSF 2025 YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASINDA ÖDÜL ALAN SPORCULARIMIZ

1. Volkan Sevgi

2. Hüseyin Can Ağdelen

3. Ahmet Paşa

4. Hüseyin Sertbay

Hamleler Evren Çavdır anısına atıldı
Hamleler Evren Çavdır anısına atıldı
İçeriği Görüntüle

5. Emre Şeb

Kadın Özel Ödülü: Hatice Filo

Veteran Özel Ödülü: Hasan Samani

En İyi Performans Özel Ödülü: Erkin Özkoççatlı

En İyi 2006-2007 Doğumlu Özel Ödülü: Kemal Yıldırım

En İyi 2008-2009 Doğumlu Özel Ödülü: Gökhan Şeker

En İyi 2010-2011 Doğumlu Özel Ödülü: Bertuğ İlgililer

En İyi 2012-2013 Doğumlu Özel Ödülü: Uzay Sayan

En iyi 2013 sonrası doğumlu özel ödülü : Ali Efe Cebeci