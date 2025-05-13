10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Ekor Elegance Hotel / Gazimağusa'da düzenlenen olan KKSF 2025 Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası çekişmeli geçen maçlar ardından tamamlandı.
KKSF 2025 HIZLI SATRANÇ ŞAMPİYONASINDA ÖDÜL ALAN SPORCULAR ŞÖYLE:
1. FM Volkan Sevgi
2. IM Hüseyin Can Ağdelen
3. NM Kemal Yıldırım
4. Gökhan Şeker
5. Bertuğ İlgililer
Kadın Özel Ödülü: Hatice Filo
En İyi Performans Özel Ödülü: Alican Yenağralı
En İyi 2006-2007 Doğumlu Özel Ödülü: Ahmet Paşa
En İyi 2008-2009 Doğumlu Özel Ödülü: Tuğra İstillozlu
En İyi 2010-2011 Doğumlu Özel Ödülü: Bertuğ İlgililer
En İyi 2012-2013 Doğumlu Özel Ödülü: Uzay Sayan
En iyi 2013 sonrası doğumlu özel ödülü : Albert Alkım
KKSF 2025 YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASINDA ÖDÜL ALAN SPORCULARIMIZ
1. Volkan Sevgi
2. Hüseyin Can Ağdelen
3. Ahmet Paşa
4. Hüseyin Sertbay
5. Emre Şeb
Kadın Özel Ödülü: Hatice Filo
Veteran Özel Ödülü: Hasan Samani
En İyi Performans Özel Ödülü: Erkin Özkoççatlı
En İyi 2006-2007 Doğumlu Özel Ödülü: Kemal Yıldırım
En İyi 2008-2009 Doğumlu Özel Ödülü: Gökhan Şeker
En İyi 2010-2011 Doğumlu Özel Ödülü: Bertuğ İlgililer
En İyi 2012-2013 Doğumlu Özel Ödülü: Uzay Sayan
En iyi 2013 sonrası doğumlu özel ödülü : Ali Efe Cebeci