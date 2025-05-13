Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne’de Doğan Türk Birliği’nin (DTB) tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında DTB Başkanı Bayar Piskobulu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Erhürman, kulübün çalışmaları ve altyapısı hakkında bilgi aldı. Erhürman’a Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi de eşlik etti.

Sporun toplumdaki rolüne dikkat çeken Erhürman, özellikle gençlerin sporla buluşturulmasının önemine vurgu yaptı. DTB Başkanı Bayar Piskobulu da ziyaretlerinden dolayı Erhürman’a teşekkür etti, çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi. Tufan Erhürman, DTB Kadın Futbol Takımı'nın ve A2 Takımı’nın elde ettiği başarılardan dolayı kulübü kutladı.