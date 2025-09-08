Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın daha önce prensipte anlaştığı yeni transferleri, yeni kulüplerine imzaları attılar. Kaleci İdris Yekli ve Arda Sözcü, Küçük Kaymaklı kulübüne resmi imzayı attılar. İdris Yekli Yenicami’den, Arda Sözcü ise Göçmenköy’den, Küçük Kaymaklı’ya kiralık olarak imzaları attılar.

K.Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından transferleri şöyle duyurdu:

Yeni transferlerimiz İdris Yekli ve Arda Sözcü kulübümüze resmi imzayı atmıştır. Oyuncularımıza hoşgeldin der başarılar dileriz