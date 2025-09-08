Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun düzenlediği AKSA Ligleri öncesi transfer hareketliliği hız kesmiyor.

Yerli futbolcular için kiralık transfer dönemi dün mesai bitimiyle sona erdi.

Serbest transfer ve bonservisli transfer dönemi ise Ağustos ayında tamamlanmıştı.

Yabancı futbolcu transferleri için son tarih ise 17 Eylül Çarşamba. Bu tarihle birlikte ilk transfer dönemi resmen kapanacak.

DOĞAN, MEJDİ VE VARDİ’YLE GÜÇLENDİ

Girne ekibi Doğan Türk Birliği, kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve transfer çalışmalarını da bu yönde yapan Doğan Türk Birliği, Yeşilova’dan Mejdi Direniş ve Değirmenlik’ten Mustafa Vardi’yi renklerine bağladı.

Her iki futbolcu da kendilerini DTB’ye bağlayan imzayı dün Futbol Federasyonu’nda attı.

MESARYA'DAN ÜÇ TAKVİYE

Süper Ligin sarı kırmızılı ekibi Mesarya, Tacettin Köse, İbrahim Köse ve Ömer Albayrak'ı renklerine bağladı.