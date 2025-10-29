Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen TTEC U14 Erkekler Ligi, oynanan maçlarla heyecanını sürdürüyor.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Kıvılcım Spor Kulübü, etkili bir performans sergileyerek Larnaka Gençler Birliği’ni 75-29 mağlup etti. Mücadele boyunca üstünlüğünü koruyan Kıvılcım, hücumdaki yüksek temposuyla dikkat çekti.

Günün bir diğer maçında ise MAGEM Arena’da Ada Spor Kulübü ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Yakın Doğu Üniversitesi 57-47’lik skorla kazandı. Maç boyunca oyunun iki yönünde de etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi, sahadan galibiyetle ayrılarak ligde önemli bir adım attı.