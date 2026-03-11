ABD’de düzenlenen bir sanal müzayedede satışa çıkarılan 18 eserin, tarihi eser olduğu belirlenerek, Güney Kıbrıs’ın Washington büyükelçiliğine iade edildiği bildirildi.

Fileletheros gazetesi, Rum Kültür Dairesi’nin ilgili birimleri tarafından müzayedede satışa çıkarılan eserlerin, tarihi eser olduğunun belirlendiğini belirterek, bunun akabinde satışı yapan müzayede eviyle irtibata geçildiğini ve müzayede sahipleri tarafından eserlerin gönüllü olarak iade edildiğini yazdı.

Habere göre, iade edilenler arasında bronz çağına ait amforalar ve çeşitli dönemler ait heykeller bulunuyor.