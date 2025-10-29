Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo'nun arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti. Fildişili futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Ajax maçına yetiştirilmesi ve ilk 11'de başlatılması planlanan 24 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda olsa bile riske edilmesi teknik ekip tarafından düşünülmüyordu. Ancak Singo'nun, Trabzonspor karşısında süre bulmak istediği öğrenildi.

Sarı kart cezası bulunan Davinson'un yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık ekibinden gelecek rapora göre genç savunmacıya forma şansı verebileceği ifade edildi.

Bodo/Glimt maçı öncesindeki son taktik antrenmanda sakatlanan ve arkada adalesinden problem yaşayan İlkay Gündoğan'ın ise 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Tecrübeli futbolcunun, bu süreçte ligde Trabzonspor ve Kocaelispor mücadelelerini; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax maçını kaçırması durumunda bir değişiklik olmadığı bilgisi edinildi.