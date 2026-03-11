Özbilgehan yaptığı açıklamada, Gençlik Federasyonunun kuruluşundan bu yana gençlerin karar alma süreçlerine etkin, liyakate dayalı ve kapsayıcı biçimde katılımını savunmayı temel ilkelerinden biri olarak gördüğünü belirtti; gençlik politikalarının dar çevrelerin tercihleriyle değil; gençliğin geniş temsiliyeti, kurumsal katılım ve liyakat ilkeleri doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Mart ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanlığı tarafından Gençlik Federasyonu ile temas kurulduğunu belirten Özbilgehan, mevcut Gençlik Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinden iki kişinin ayrılacağının ve boşalan yerlerden birinin Gençlik Federasyonu Genel Başkanı veya Federasyon tarafından belirlenecek bir temsilci ile doldurulmasının arzu edildiğinin taraflarına iletildiğini söyledi.

Bu gelişme üzerine Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi’nin aynı gün acil olarak toplandığını belirten Özbilgehan, yapılan değerlendirme sonucunda oy birliği ile katılım teklifinin reddedildiğini kaydetti.

Özbilgehan, mevcut komitenin kuruluş sürecinde dile getirilen liyakat ve temsil ilkelerinden uzak şekilde oluşturulduğunu belirterek, yapılması gerekenin komitede sınırlı değişiklikler yapmak değil; yapının bütününün liyakat ve temsil esasları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi olduğunu ifade etti.