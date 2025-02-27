Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu, “Bizim Oğlan ve Komşunun Kızı” adlı oyunla sahneye çıkıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Uluçınar ve Tahir Kaptanoğlu’nun yazdığı oyunun genel yönetmenliğini Tahir Kaptanoğlu, sanat yönetmenliğini de Osman Bulun üstlendi.
Tiyatro ve halk dansları harmanlanarak hazırlanan oyun, Kıbrıs kültüründe geçmiş yıllarda yaşanan aşkları, düğünleri, örf ve adetleri anlatıyor.
Halka açık ve ücretsiz olan oyunun gösterim tarihleri şu şekilde;
28 Şubat, saat 20.00, Gazimağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Küçük Salon; 7 Mart, saat 20.00, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi; 4 Mart, saat 20.00, Gönyeli Alayköy Belediyesi Alayköy Sosyal Aktivite Merkezi; 21 Mart, saat 20.00, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi."
Kişmir, Dipkarpaz’daki eşeklerin öldürülmesinde zanlı görülerek İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan, belediye meclis üyesi de olan zanlının olayı takip eden gazetecilere tehditkâr sözler sarf edilmesiyle ilgili Basın-Sen’in dün yaptığı açıklamaya CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’dan yanıt geldiğini belirtti.
Bu konuda yeni bir yazılı açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, konuyla ilgili CTP’nin hassasiyetlerini ortaya koyan Akansoy’a teşekkür etti.
Kişmir, gazetecilerin tehdit edilmesine sessiz kalınmayacağının, CTP’nin gereken tavrı sergileyeceğinin Basın-Sen’le paylaşılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.
CTP’nin basın ve ifade özgürlüğü konusunda her daim hassasiyet ortaya koyduğunu belirten Kişmir, bu duruşu selamladıklarını da ifade etti.