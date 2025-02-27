Alithia gazetesi, Limasol’da geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, 53 yaşındaki şahsın, kontrol için polis tarafından durdurulduğunu, kimlik sorulmasının ardından ise aracıyla geri geri giderek polise çarparak yaralanmasına neden olduğunu yazdı.

Olayın hemen ardından diğer polislerin, 53 yaşındaki şahsın kullandığı aracın peşine düştüğünü, araca ateş açtığını ancak aracın başka bir arabaya çarpması sonucu durabildiğini yazan gazete polisin yaptığı aramada araç içerisinde çalıntı eşyalar da tespit ettiğini belirtti.

Habere göre polis, araç içerisinde bulunan ve kaçmayı başaran diğer 3 kişiyi de arıyor.

Fileleftheros gazetesi aynı haberle ilgili olarak polisin, bu olaya karışanların Gürcü hırsız çetesine mensup olduklarını düşündüğünü yazdı.

Polisin, çetenin yaklaşık 7 kişiden oluştuğunu düşündüğünü yazan gazete, araç içerisinde güvenlik kapılarını açan güçlü mıknatısların da tespit edildiğini belirtti.