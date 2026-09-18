Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Haspolat’ta düzenlenen “Karkas Operasyonu” kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 49 yaşındaki Polat Bayur da tutuklandı.

Polisin yaklaşık 6 ton kaçak etle ilgili başlattığı soruşturmanın kapsamı genişletilmiş, operasyonda tutuklanan zanlı 41 yaşındaki İbrahim Kırmızıgil’in Girne ve Tepebaşı'ndaki depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 130 kilogram daha kaçak et bulunmuştu.

Haspolat'ta meydana gelen "Gümrük ve İstihsal Yasasına Aykırı Hareket ve İthali Yasak Mal İthal Etme” suçlarından tutuklanan Kırmızıgil Kasap sahibi İbrahim Kırmızıgil’in suç ortağı zanlı Polat Bayur da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Öjen Açıkada olguları aktardı. Polis, Polat Bayur’un 15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa Demirhan Anayolu’nda meselede suç ortağı olan İbrahim Kırmızıgıl ile birlikte buzluklu kamyon ile Güney Kıbrıs'tan 7 milyon 938 bin TL değerinde 5 ton 880 kilogram ağırlığında karkas vaziyette 233 adet kuzuyu getirerek, Büyük Kaymaklı diye bilinen bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal edip, aracı kendisine ait mandırada bıraktığını söyledi. Polis, zanlının aracı Kırmızıgil tarafından alınmasını sağladığını belirtti.

Polis, Kırmızıgil’in araçla yola çıktığını, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne ait bir ekip tarafından yapılan takip sonucunda Lefkoşa-Demirhan Anayolu üzerine durdurulduğunu söyledi.

Polis, aracın arka kısmında ithali yasaklanmış 7 milyon 938 bin TL değerinde 5 ton 880 kilogram ağırlığında karkas vaziyette 233 adet kuzu bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün 15:00-17:00 saatleri arasında Tepebaşı'nda faaliyet gösteren Kırmızıgil soğuk hava et depoları içerisinde yapılan kontrolde üzerinde KKTC Veteriner Dairesine ait olmayan mühür bulunan 78 kilogram 800 gram ağırlığında 38 parça ön kol tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, akabinde aynı gün 18:00-20:00 saatleri arasında Girne bölgesinde Kırmızıgil Kasap dükkanlarında yapılan kontrollerde, satışa hazır halde bulunan üzerinde KKTC Veteriner Dairesine ait olmayan mühür bulunan Ozanköy'defaaliyet gösteren Kırmızıgil et pazarında 1 adet 14.5 kilogram ağırlığında kuzu karkas, 4 adet toplam ağırlığı 10.4 kilogram kuzu but, 2 adet toplam ağırlığı 5 kilogram kaburga, 3 adet toplam ağırlığı 5,110 kilogram kuzu ön kol olmak üzere toplam 35 kilogram 200 gram ağırlığında etler tespit edilip emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, yine ayni gün Alsancak’taki Kırmızıgil market kasap satışa hazır halde bulunan üzerinde KKTC Veteriner Dairesine ait olmayan mühür bulunan toplam ağırlığı 16 kilogram 451 gram ağırlığında 6 parça kuzu but tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, mesele kapsamında Bayur’un da tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.