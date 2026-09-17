Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, Lefkoşa’da, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kontrollerde, ikamet izinsiz olduğu ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı, kumarhaneye girmeleri ile bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 29 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından 2 bin 190 araç sürücüsü kontrol edilirken, 438 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 12 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“210’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14’ü trafik ışıklarına uymamak ve 184’ü diğer trafik suçları.”

-İskele

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kontroller sırasında kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen 1 kişi tutuklandı ve kumarhaneye girmeleri ile bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhane içerisinde tespit edilen 11 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve 745 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler sonucunda da, 174 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“44’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 33’ü muayenesiz araç kullanmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 32’si diğer trafik suçları.”