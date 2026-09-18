Lefkoşa’da meydana gelen “Adam öldürmeye teşebbüs suçlaması” ile ilgili olarak tutuklanan Nijeryalı zanlılar 26 yaşındaki Favour Omosigho Nosa Ojo ve 23 yaşındaki Abdul Malik Omotolani Abdul-Quadri dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 5 Eylül 2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Lefkoşa’da tek odalı dairede sakin zanlı Favour Omosigho Nosa-Ojoikametgahı içerisinde misafir olarak bulunan 20 yaşındaki Zeka Çocuk ile aralarında cinsel ilişki karşılığı verilecek para miktarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık yüzünden tartıştıkları sırada yine aynı binanda yan dairede sakin zanlı Abdul Malik OmotolaniAbdul-Quadri ile birlikte öldürmek kasti ile Zeka Çocuk’unyaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemin üzerine düşmesine sebep olarak adam öldürmeye teşebbüs ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, müşteki Zekâ Çocuk’un Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine gidildiğini ve zanlıların yapılan incelemeler sonucunda tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 12 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Çocuk’un 7 Eylül’de yoğun bakımdan çıktığını, beyin cerrahisi servisine alındığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili birçok ifade alındığını ve kameraların incelendiğini kaydetti.

Polis, ayrıca analize gönderilen kan örneklerinin sonucunun da çıktığını, zanlı Abdul Malik Omotolani Abdul-Quadri’nin kanında olay günü kenevir ve alkol olduğuna dair tespit yapıldığını söyledi.

Meselenin ciddiyetine değinen polis, zanlıların ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.