Çek sahteleme ve müstahdem tarafından sirkat suçlarından tutuklanan TC uyruklu Lut Ertuğrul Bora Şaplı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olguları aktardı.

Polis, 12 Ekim 2023 tarihinde bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmakta olan zanlı Lut Ertuğrul Bora Şaplı’nın, toplam 15 farklı işletmeden şirket adına tahsil ettiği toplam 333 bin lira ve 4 bin 400 Amerikan dolarını şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini ve bu suretle “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının ayrıca başka bir müşteriden aldığı 33 bin lira tutarındaki çek üzerinde oynama yaptığını kaydeden polis, çekin meblağını 333 bin lira olarak değiştirdiğini ve sahtelediği çeki, daha önce tahsil ettiği nakit paraların yerine iş yerine verdiğini aktardı. Polis, 14 Kasım 2023 tarihinde iş yeri yetkililerinin zanlının tahsil ettiği nakit paraları şirket hesabına yatırmadığını ve çek üzerinde değişiklik yaptığını fark ederek durumu polise bildirdiğini söyledi. Aynı gün yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 13 Kasım 2023 tarihinde KKTC’den ayrıldığının tespit edildiğini belirten polis, zanlı hakkında derdest emri temin edilerek aranan kişiler listesine dahil edildiğini kaydetti.

Polis, yaklaşık üç yıl boyunca aranan zanlının 12 Eylül 2026 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada hakkında bulunan derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 13 Eylül 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük ek tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Zanlının verdiği gönüllü ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığını kaydeden polis, alınan el yazısı ve imza örnekleri ile emare olarak bulunan makbuzlar ve çek üzerindeki yazıların mukayesesi için PGM Kriminalistik Şube ile yazışmalar yapıldığını aktardı. Söz konusu emarelerin Kriminalistik Şubeye teslim edileceğini belirten polis, tahkikatın devam ettiğini ifade ederek zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının tahkikat maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.