KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Fawad Ahmed, Narcisse Wynton Dagbaud, Loreen Fredrick Terry ve Matata Moussa dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Güleser, olguları aktardı.

Polis, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Gönyeli'de Ecevit Sokak üzerinde Gönyeli Polis Karakolu ekiplerince yapılan muhaceret kontrolünde Fawad Ahmed’in 18 Mart 2026 tarihinden itibaren 182 gün, Narcisse Wynton Dagbaud’in 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 291 gün, Loreen Fredrick Terry’in 8 Haziran 2022 tarihinden itibaren 1561 gün ve Matata Moussa’nın 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 291 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlıların KKTC de herhangi bir suça karışıp karışmadığı ilgili olarak soruşturma yapılacağını, ihraç işlemleri için İçişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmaların başlatıldığını ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının tahkikat maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.