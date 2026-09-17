Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Haspolat’ta düzenlenen “Karkas Operasyonu” kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen P.B.(E-49) de tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, önce gün meydana gelen olayla ilgili tutuklu sayısı ikiye yükseldi.

Polisin yaklaşık 6 ton kaçak etle ilgili başlattığı soruşturmanın kapsamı genişletilmiş, operasyonda tutuklanan zanlı İ.K’nin (E-41) Girne ve Tepebaşı'ndaki depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 130 kilogram daha kaçak et bulunmuştu.

- 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satan işletmeciye yasal işlem

Lefkoşa’da “Güvenli Okul Projesi” kapsamında, polis tarafından okul çevrelerinde sigara ve tütün ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik yapılan denetimler kapsamında, bir işyerinde 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satıldığı tespit edildi. Bahse konu işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz sekiz kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen sekiz kişi tutuklandı.

- Tartıştığı kişinin parmağını ısırarak koparan şahıs tutuklandı

Esentepe’de önceki gün bir işletmede yaşanan tartışma sonrası S.B. (E‑47), A.Ü.’nün (E‑39) başına yumruk atıp duvara vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti; ayrıca sağ elindeki bir parmağını ısırarak kopmasına neden oldu. Zanlı S.B. tutuklandı.

- Gazimağusa’da içki çalan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da önceki gün bir marketin önünde, buzdolabında satışa sunulan 16 şişe alkollü içki, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.D.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.