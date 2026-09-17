Lefkoşa’da meydana gelen cinsel tecavüz suçundan tutuklanan Precious Favour Adidi dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı.

Polis, 14 Eylül 2026 tarihinde 09.00 - 10.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Sakin Precious Favour Adıdı'nin kendisine ait evin yatak odasında aynı evde misafir olarak kalan 22 yaşındaki Nijerya uyruklu kadının her iki elini tutup cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 15 Eylül 2026 tarihinde geldiğini, ayni tarihte müştekinin ifadesi doğrultusunda giydiği kıyafetler ile bahse konu suçun işlendiği evde zanlının huzurunda yapılan arama esnasında giymiş olduğu iç çamaşırı ile yatak örtülerinin gerekli DNA testleri yapılabilmesi amacıyla emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayni tarihte zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis, akabinde müşteki ve zanlının Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilecek ifadeler mevcut olmakla birlikte zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Üroloji Servisinden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ifade.

Polis, zanlının sözlü beyanlarının araştırılması ile birlikte gerek yapılacak kontrollerle ilgili gerekse de TC Adli Makamlarla yapılacak DNA testleri ile alakalı olarak yazışmaların yapılması gerektiğini ve zanlının serbest kalması durumunda alınması gereken ifadelere etki edebileceğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “O benim kız arkadaşım, onunla bir şey yapmam için zorlamama gerek yok, tecavüz suçlamasını kabul etmiyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.