Sahte diploma davasında sanık olan UBP Girne Kadın Kolları Eski Başkanı, isminin baş harfleri Fatma Ünal, savunması kapsamında mahkemede kendisine yöneltilen iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatma Ünal, yüksek lisans ve doktora süreciyle bağlantılı olduğu öne sürülen diploma, tez, ders seçimi, e-posta ve yazışmalar konusunda bilgisi olmadığını savundu.

Fatma Ünal, dava konusu süreçte adı geçen Ziya Öztürkler ve Serdal Işıktaş ile ilişkilerine ilişkin de konuştu. Serdal Işıktaş ile eğitim veya diploma konusunda bir görüşme gerçekleştirmediğini ileri süren F.Ü., “Serdal benimle ilgili ne üniversite ne eğitim hayatımla ilgili hiç iletişime geçmedi” dedi.

Mahkemede kendisine 28 Ekim 2021 tarihli olduğu belirtilen ve ders seçimiyle ilgili bir kayıt gösterildiğini anlatan F.Ü., söz konusu sistemden haberdar olmadığını savundu.

Fatma Ünal, “Bana asla böyle bir bilgi gelmedi. Ben mahkeme sürecinde öğrendim. Asla böyle bir sistemi görmedim, kullanmadım, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Fatma Ünal, kendisine gösterilen kayıt belgesi ve diğer belgelerle ilgili de yazıların kendisine ait olmadığını ve imzasının bulunmadığını öne sürdü.

Diploma konusundaki iddiaları da reddeden Fatma Ünal, kendisine herhangi bir diploma teslim edilmediğini belirterek, “Asla teslim edilmedi, görmedim” dedi.

Mahkemede kendisine bir tez gösterildiğini de anlatan Fatma Ünal, tezi ilk kez duruşmada gördüğünü savunarak, “Ben sizin huzurunuzda gördüm. Asla ben böyle bir şey görmedim. Hiçbir yerde imzam olmadığı gibi burada da olması söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Serdal Işıktaş’a ait olduğu belirtilen e-posta ve kendisiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen yazışmalar hakkında da konuşan Fatma Ünal, söz konusu e-postayı daha önce görmediğini söyledi.

Fatma Ünal, kendisine gösterilen bir e-posta için, “Bu maili görmedim. Ben de sizinle beraber öğrendim” dedi.

Kendisinin kullandığı belirtilen bir e-posta hesabına ilişkin ise hesabın eşi tarafından açıldığını söyleyen Fatma Ünal, bu hesaptan birilerine e-posta gönderdiği veya yazışma yaptığı iddiasını reddetti.

Mahkemede, 2023 yılında Serdal Işıktaş’la yaptığı ileri sürülen bir telefon görüşmesinde, “Hani ben her şeyi yaptım, artık benim de doktoramı yap” dediği iddiası Fatma Ünal’a soruldu.

Fatma Ünal, bu iddiayı kesin bir dille reddederek, “Asla hiçbir zaman böyle bir şey olmadı” dedi.

Fatma Ünal, kendisi hakkında ortaya konulan iddialardan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, eğitim hayatına ilişkin suçlamaların kendisi açısından ağır olduğunu söyledi.

“Sayın Başkan, ben bu konunun neresindeyim? Benim bilgime getirilen hiçbir şey yok. Bunlar neden?” diye soran Fatma Ünal, yargı ve adalete güvendiğini ifade etti.

Fatma Ünal, ayrıca kendisine yöneltilen ithamların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, “Ben neden bu konudayım? Ben yargı ve adalete güveniyorum” ifadelerini kullandı.