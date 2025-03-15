Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sunarak göreve başlamasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sundu ve anıt özel defterini imzaladı.

Öte yandan Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıtına çelenk sunarak, anıt özel defterini imzaladı.

Anıttepe’deki tören çelenk sunulmasıyla başlayıp, saygı marşı ve saygı duruşuyla devam etti. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, anıt özel defterine şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak ikinci defa göreve başladığım bugün, Kıbrıs Türk halkının emsalsiz özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine “Toplum Lideri olarak öncülük eden sizin manevi huzurunuzda bulunmaktan ötürü onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türküyle omuz omuza durmayı sürdürecek; haklı davasının takipçisi ve özden gelen haklarının yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. Sizi ve kıymetli dava arkadaşlarınızı şükran ve minnetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun.”