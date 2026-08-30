Girne Limanı'ndan kısa süre önce çıkış yapan Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'nin 3 mil açıkta alabora olduğu belirtiliyor.

Girne’nin yaklaşık 3 mil açığında meydana gelen olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri olay yerine müdahale ederken, bölgedeki çok sayıda teknenin de geminin bulunduğu yöne ilerlediği belirtildi. Deniz içerisinde kurtarma botlarının da çalıştığı görüldü.

Gemide yaralıların bulunduğu öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ambulansların bekletildiği bilgisi edinildi.