Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne Limanı’nda yaşanan yolcu kazasıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarının ve yaralıların tedavilerinin devam ettiğini belirterek, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İncirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaralıların ambulanslarla hastanelere hızlı şekilde ulaştırıldığını, sağlık ekiplerinin de ihtiyaç duyanların yanında olduğunu ifade etti.

Olayın ülke için büyük bir hadise olduğunu kaydeden İncirli, böyle bir kazanın bir daha yaşanmaması için hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte yaralıların, olayı yaşayanların ve yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olunması gerektiğini vurgulayan İncirli, olayın nedenlerinin ise acil sürecin atlatılmasının ardından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Soru üzerine İncirli, şu aşamada olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

İncirli, “Elbette bunlar araştırılacak ve bununla ilgili bilgiler önümüze gelecek. Bugün bunu konuşmanın saati değil.” diyerek, şöyle devam etti:

“Bugün derdimiz daha fazla can kaybı olmaması, yaralıların bir an önce şifa bulması ve insanların kendilerini iyi hissetmeleri için elimizden geleni yapmaktır.”