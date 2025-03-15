Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Büyükelçi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti. Kabulde, Başçeri Tatar’a güven mektubunu sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Ali Murat Başçeri, 1 Kasım 2018-23 Kasım 2022 tarihleri arasında da Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güven mektubunun sunulması ardından yaptığı konuşmada, Başçeri’nin geçmişte KKTC’ye büyük hizmetleri olduğunu, Kıbrıs Türk halkını yakından tanıdığını söyledi.

Başçeri’nin egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mücadelesine güç vereceğine inanç belirten Tatar, eski Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’e de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başçeri’ye görevinde başarılar dileyerek konuşmasına son verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise konuşmasında, KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmekten memnuniyet ve şeref duyduğunu vurguladı.

Başçeri, iki ülke arasındaki müstesna ilişkilerin daha da güçlenmesi için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Ali Murat Başçeri’yi Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

Öztürkler, Büyükelçi Başçeri’ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan sarsılmaz bağlarının önemine dikkat çekti.

Öztürkler, Büyükelçi Başçeri’nin Pazartesi günü başlayacak olan Cenevre görüşmeleri öncesinde adaya gelmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyükelçi olarak görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önceki görevlerinde edindiği tecrübelerin, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri daha da pekiştirme yönünde kendisine rehberlik edeceğini ifade eden Başçeri, iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da sağlamlaştırmak için çalışacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, göreve başlamasının ardından ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştü.