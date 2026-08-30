Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan gemide bulunanlardan 237’si kurtarıldığını, 7 can kaybı olduğunu, 23 kişinin ise arandığını açıkladı.

Başbakan Üstel, TRT Haber’e canlı yayında yaptığı açıklamada alabora olan gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 237 kişinin kurtarıldığını açıklayan Başbakan Üstel, can kaybının da 7’ye yükseldiğini bildirdi.

Başbakan Üstel, 23 kişinin halen arandığını ifade etti.

Tüm ilgili ekiplerin koordinasyon içinde çalışmalara katıldığını söyleyen Başbakan Üstel, kriz masasında gelişmelerin izlendiğini ve çalışmaların yönlendirildiğini kaydetti.

Üstel, geminin alabora olduğu bölgede derinliğin 514 metre olduğunu ve önümüzdeki saatlerde Türkiye’den uzman bir ekibin de gelerek denizde arama-kurtarma çalışmalarına katılacağını açıkladı.

Ünal Üstel, kurtarılanların hastanelere kaldırıldığını ve bu kişiler arasında durumu ağır olan bulunmadığını da bildirdi.