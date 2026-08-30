Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında yaşanan faciada can kaybının 8’e yükseldiğini 17 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü kaydeden bakan Arıklı, batan geminin 514 derinlikte deniz tabanına oturduğunu ifade etti. Arıklı Türkiye’den bu derinlikte Arama yapmak için tam donanımlı gemi ile dalgıçların birkaç saat içinde bölgeye ulaşacağını söyledi.

BRT’ye konuşan Arıklı, sosyal medyada dezenformasyon kaynaklı haberlere de itibar edilmemesini istedi.

Arıklı, bugün batan geminin daha iki ay önce “Akdeniz” tersanesinde “Türk Loydu” adlı güvenilir bir şirketin denetiminden geçtiğine dikkat çekti. Arıklı geminin çok kısa sürede su almaya başladığını ve battığını belirterek, gemini neden battığının anlaşılması için karakutuya ulaşılması gerektiğini söyledi.