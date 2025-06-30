Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği arasında önemli bir eğitim iş birliğine imza atıldı. İmzalanan protokol kapsamında, dernek üyeleri ile üyelerin kendi çocuklarına; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında burslu eğitim imkânı sunuldu..

Üniversitemiz kampüsünde gerçekleştirilen imza töreninde; Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy protokole imzalarını attı.

Dernek Başkanı Necati Özsoy, gençlerin nitelikli eğitime ulaşmalarına olanak sağlayan bu değerli fırsatı sunan Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Ertan Birinci’ye teşekkürlerini ifade etti.

Törene, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Soydan Sakallı, Berk Akdora ve Necati Külahlılar da katılım sağladı.

Bu iş birliği ile spor medyası mensuplarının ve ailelerinin akademik gelişimlerine destek sağlanması, ülkemizin eğitim ve spor alanlarındaki geleceğine katkı sunulması hedeflenmektedir.