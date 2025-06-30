KKTC Atletizm Federasyonu ile Girne Belediyesi işbirliğinde Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği kapsamında Gece Koşusu düzenleniyor. 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek olan koşu saat 20.30’da Zeytinlik Köy Meydanı’ndan Karaoğlanoğlu Antis Plajı’na kadar 6 kilometrelik mesafede yapılacak. Yarışmaya kayıt yaptırmak isteyen sporcuların 4 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar federasyonun Facebook sayfasındaki linkten kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi.

Göğüs numaralarının yarışma günü 19.15 – 20.00 saatleri arasında Antis Plajı’nda dağıtılacağı, yarışma günü sporcuların saat 20.00’de yarışın başlangıç noktası olan Zeytinlik Köy Meydanı’na otobüsle götürüleceği ayrıca duyuruldu.