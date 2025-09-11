Geçmişe dönüp bakacak olursak Kıbrıs’ın İngiliz Yönetimine ait olduğu dönemde 19 Şubat 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları temelinde Kıbrıs Türk ve Rum halklarının siyasi eşitliğine ve ortaklığına dayalı olarak; Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde 16 Ağustos 1960 Antlaşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilirken Rum-Yunan ikilisinin hedefi ilk fırsatta Kıbrıs’ı Yunan adası yapmaktı..

Nitekim, bu antlaşmaları Enosis’e sıçrama tahtası olarak gören Rum-Yunan ikilisi 21 Aralık 1963’te başlayan silahlı saldırıları ve katliamları ile Enosis’e giden yolu açmak isteyecek ancak, Kıbrıs Türk halkı anavatanımız Türkiye’nin de desteğinde Rum-Yunan ikilisinin bu girişimlerine hele bir dur diyecekti.

Kıbrıs Türk halkı 11 yıl boyunca Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) etrafında bütünleşerek Rum-Yunan ikilisine karşı mücadele vermeseydi, Kıbrıs Türk halkı; 22 Aralık 1963’te Türkeli’de ve 14 Ağustos 1974’te Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te olduğu gibi ada genelinde katliamlara uğramış olacak ve Girit’te olduğu gibi bugün Kıbrıs’ta da Türk varlığından söz edilemeyecek ve de Kıbrıs Türk halkı Girit misali yok edilecekti..

Kıbrıs Türk halkı 11 yıl boyunca anavatanımız Türkiye’nin desteğinde yıllarca verdiği mücadelenin ardından anavatanımız Türkiye’nin gerçekleştirdiği 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta iki bölgelilik oluşurken; Rum-Yunan ikilisinin yaklaşık 1,5 asırdan beri düşledikleri Enosis hayalleri de tarihin sayfalarına gömülüyordu.

Nitekim, Kıbrıs Türk halkı self-determinasyon hakkını kullanarak 15 Kasım 1983 tarihinde bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan etmiştir.

Ne mutlu Kıbrıs Türk Halkına ki; bugün bayraklarımız altında hür ve egemen bir halk olarak yaşıyoruz ve de anavatanımız Türkiye’nin desteğinde geleceğe güvenle bakıyoruz.

Ama ne yazık ki hala daha Rum-Yunan ikilisi dün olduğu gibi bugün de olası bir siyasi çözümle birlikte Enosis’e giden yolu açmayı hedefliyorlar. Bunun işçin de “Garanti Antlaşmaları iptal edilmeli, Türk Askeri adadan gitmeli” diyorlar.

Konu ile ilgili olarak 17.08.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; daveti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Birleşik Krallık Manchester Rus_Holme Milletvekili Afzal Khan’ın baskılara maruz kaldığını söyledi.

Gelinen noktada her vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İki Devletli Çözüm Adil ve Kalıcı Bir Barış İçin Tek Yoldur” demektedir.

Nitekim, 16 Ağustos 2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; İstanbul’da temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözümün halkın onuru ve güvenliği için tek yol olduğunu belirtti..

..KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen, “İki Devletli Çözüm Önerisi ve Mavi Vatan” temalı programa katıldı..

..Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre sayın Ersin Tatar , MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve dernek üyelerinin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılan programda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. .

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini uluslararası platforumlarda kararlılıkla savunduklarını ifade etti.. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini koruma konusunda birlikte ve kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini kaydeden sayın Ersin Tatar , Kıbrıs Türk halkının her şartta onurlu duruşunu sürdüreceğini; bağımsızlık, egemenlik ve güvenlikten asla taviz vermeyeceğini vurguladı..

..Bu topraklarda barışın ve istikrarın teminatı, iki devletli çözüme dayalı bir yapının hayata geçirilmesidir” diye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , sözlerini şöyle sürdürdü: Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumak, sadece bugünün değil, geleceğin meselesidir. Mavi Vatan vizyonu; enerji kaynaklarının adil paylaşımı, deniz yetki alanlarımızın korunması ve bölgesel istikrar için vazgeçilmezdir..

..Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak , bu stratejiden asla geri adım atmayacağız. Şehitlerimize ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuz, bu davayı kararlılıkla sürdürmektir..

..Avrupa Birliği’nin, Rum tarafına üyelik vererek Kıbrıs meselesinde adil arabulucu olma vasfını kaybettiğini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kıbrıs Türk halkının yıllardır izolasyonlara maruz bırakıldığını, ekonomik ve siyasi haklarının kısıtlandığını kaydetti..

..Bu haksızlıkların son bulmasının, iki halk arasında gerçek anlamda bir barış ortamı sağlanması için zorunlu olduğunu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Biz , Türkiye’nin desteğiyle haklı davamızı sürdüreceğiz ve uluslarasın arenada sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..