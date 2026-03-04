Kıbrıs’ta olası adil ve kalıcı bir siyasi çözümde “Egemen ve Eşit İki Devlet Şart İken” dün olduğu gibi bugün de ‘sözde’ Federasyon gibi bir siyasi çözümü hedefleyen Rum liderliği yaptığı açıklamada “Egemen Eşitlik Müzakere Konusu Değildir” dedi.

Konu ile ilgili olarak 26 Şubat 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan açıklamasında Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yaptığı çağrıda “Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliğinin Müzakere Konusu Olmadığını” kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in son görüşmesine ilişkin açıklamasında sayın Aziz Gülbahar, “Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkının Egemen ve Siyasi Eşit olarak kabul etmeyen tutumlarının sürdüğünü” söyledi..

.. “Rumların hedefinin anlaşma değil; AB, ABD, İngiltere, Israil ve Hindistan gibi ülkelerin desteğiyle, Türkiye’yi Kıbrıs’tan atmak ve egemenliğini tüm Kıbrıs’a yaymak olduğunu” savunan sayın Gülbahar, bu nedenle Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının hedefi olan , Egemen ve Özgür bir devlete ulaşmasını engellediğini ifade etti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Rum liderle yaptığı görüşmeyi “Açık ve Samimi” olarak nitelemesini eleştiren Gülbahar, bunun Rum liderliğinin gerçek tutumunu perdeleyen hatalı bir yaklaşım olduğunu öne sürdü; “Erhürman’ın dört maddelik, kendi ifadesiyle metodolojisi, bizim ifademizle ön şartları, ne zaman yerine getirilecektir” diye sordu..

..Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Rum tarafıyla güven yaratıcı önlemler ve devletlerarası iş birliği görüşmesine karşı olmadıklarını, ancak bunun Kıbrıs Türk tarafının devlet olgusu ve egemenliğinden geri adım atılması anlamına gelmemesi gerektiğini kaydetti..

..Rum tarafının “Samimi Olmadığını” savunan Gülbahar, buna Kiracıköy Kapısı, gençlerin sportif temaslarına karşı çıkılması ve de ‘güven yaratıcı’ önlemlerde ilerleme sağlanmamasını örnek gösterdi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek; temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan; bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..