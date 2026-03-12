Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bazı siyasi parti, sendika ve derneklerin desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçiliği Kuzey Ofisi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “adanın tüm üslerden, silahlardan arındırılması, askersizleştirilmesi ve saldırılarda üs olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiği” kaydedildi.

Basın açıklamasında, Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak üç dilde “Çözüm, Barış, Hemen Şimdi” yazılı pankart açıldı.

Basın açıklamasında ilk sözü KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel aldı.

“Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyalizmin, başta ABD, NATO ve İsrail yapılanmasının amacının ne olduğunu görüyoruz” diyen Gökçebel, bunun demokrasi ve insan hakları gailesiyle ilgili olmadığını belirtti.

Emperyalizm çıkarları uğruna Ortadoğu’nun kan gölüne döndürüldüğünü ve bunun üzerinden çıkar savaşı yapıldığını dile getiren Gökçebel, etnik ve mezhepsel farklıların kullanıldığını söyledi.

Ardından KTOEÖS Başkanı Selma Eylem hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

ABD ve İsrail’in emperyalist çıkarlar doğrultusunda İran’a gerçekleştirdikleri saldırının bölgeyi savaşa ve geniş çaplı, küresel ölçekte bir felakete doğru sürüklediğini savunan Eylem, şöyle devam etti:

“ABD’nin saldırıları ve başka ülkelerde yönetim değişikliğini hedefleyen politikaları uluslararası hukuku, bölge halklarının bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını hiçe saymaktır. Otoriter ve gerici yönetimlerden kurtuluş, halkların kendi iradesi, mücadelesiyle mümkündür.”

Dış müdahaleyle, askeri saldırıyla, kız çocuklarının bulunduğu okulun hedef alınmasıyla, çocukların, sivillerin katledilmesiyle bir ülkeye özgürlük getirilmesinin mümkün olmadığını savunan Eylem, “ABD ve İsrail’in, İran’a askeri saldırısı, bölgedeki diğer ülkeleri de hedef alan daha geniş bir hakimiyet planının parçası olarak görülmektedir” dedi.

Bu planın adayı da etkilediğini ifade eden Eylem, İngiliz üsleri yanında Avrupa ve NATO ordularının adaya silah yığmaya devam etmesinin askeri gerilim, çatışma ve adanın hedef olma riskini artırdığını iddia etti. Eylem, bu durumun “kabul edilebilir” olmadığını belirtti.

Adanın tüm üslerden, silahlardan arındırılması, askersizleştirilmesi ve saldırılarda üs olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Eylem, çözüm ve kalıcı barışın sağlanması için çaba harcanması gerektiğini ifade etti.