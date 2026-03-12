Limasol’da açık alanda, bir tabanca ve 670 gram ağırlığında 5 kalıp TNT tipi patlayıcı bulundu.

Rum internet gazeteleri, şarjörü olmayan bir tabanca ve 5 kalıp TNT tipi patlayıcının, ihbar üzerine devriye gezen bir polis tarafından, çöp alanı haline getirilmiş açık alanda saklanmış şekilde bulunduğunu aktardı.

Cyprus Times, polis kaynaklarından, bulunan patlayıcının TNT tipi olduğunu ancak RMMO’nun atış alanından çalınan büyük miktardaki TNT ile farklı tipte olması sebebiyle, bunlarla ilgisi bulunmadığı bilgisini edindi.