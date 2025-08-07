Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın sözcüsü Juri Laas, KKTC'de beş Kıbrıslı Rum'un tutuklanması ve tutukluluk halinin devam etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Keyfi gözaltılara tolerans gösterilemez" dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) konuşan Lass, "Her iki toplumun da iyi niyetle hareket etmeye, güven inşa etmeye ve her türlü zorluğun yapıcı bir şekilde ele alınmasına devam etmesi önemlidir" dedi.

"Parlamento teyakkuz halinde olmaya devam edecek ve insan hakları tehdit edildiğinde sesini yükseltecektir. Keyfi gözaltılara veya insan hakları ihlallerine asla müsamaha gösterilemez" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun "Kıbrıs sorununa tek uygulanabilir çözümün, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun, ortak Avrupa değerlerine ve Avrupa Birliği hukukuna dayalı, tek, egemen bir Avrupa devleti; iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olduğu" yönünde her zaman net bir tutum sergilediğini sözlerine ekledi. Lass açıklamasının devamında, bu konuda Metsola'nın Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için parlamentonun tüm mevcut araçları kullanmaya devam etmesinin en iyi yolunu bulmak amacıyla Kıbrıslı yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. "Hristodulidis'in çözüm bulma yönündeki çabalarını takdir ediyoruz" diye ekledi.