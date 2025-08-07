KKTC’deki eski Rum mallarının “gasp edilmesi” davasında Güney Kıbrıs'ta yargılanan Alman emlakçı Eva İsabella Künzel’in davası 5 Eylül Cuma gününe ertelendi. Saat 09.00'da başlayacak duruşmaya kadar Künzel'in tutukluluğu devam edecek.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Savcı Anna Mattheu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) konuyla ilgili yakın zamanda verdiği ve davayı önemli ölçüde etkileyebilecek bir karara atıfla erteleme talebinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre kararı sadece bir gün önce öğrendiğini belirten Mattheu, bu gelişmeyi görmezden gelmenin mümkün olmadığını söyledi. Gazete, Mahkeme Başkanı Nikolas Yeorgiadis’in savcının talebini yerinde bulduğunu ve bu kararı kendilerinin de görmezden gelemeyeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Künzel’in avukatı Rafaella Hrisostomu, erteleme talebine itiraz etmeyerek kararı inceleyeceğini ve savunmanın buna göre hazırlanacağını söyledi.