Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bazı vatandaşlarımız geçtiğimiz gün gittikleri Kervansaray Plajı’nda denizde karşılaştıkları kirlilik nedeniyle isyan ettiler.

Kervansaray Plajı’nın çok beğendikleri bir plaj olduğunu belirten vatandaşlarımız ancak deniz suyundaki mikroplastikler nedeniyle hafta sonu bu bölgede denize girmekten korkar olduklarını ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen mikroplastikleri kendilerinin topladığını belirten vatandaşlarımız “Bu mikroplastikler buraya nasıl geliyor. Genelde bu mikroplastikleri büyük gemiler okyanuslarda denize bırakıyorlar. Ancak bizim sahillerimizde bu plastikleri hangi gemiler bırakıyor, o araştırılmalı” diyerek insan sağlığını tehlikeye atan bu durum karşısında tepkilerini dile getirmekten geri durmadılar.