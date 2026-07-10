Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, KKTC için tarihi bir bina olan eski Cumhuriyet Meclisi’nin dışardan son halini gösteren bazı fotoğrafları bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğraflarla “KKTC'nin ilan edildiği tarihi Meclis binasının bugünkü hali... Terk edilmiş vaziyette! Bazı kapılar açık, ana giriş pas içinde, bahçe perişan” diyerek bu binanın neden kaderine terk edildiğini sorguladılar.

Binanın KKTC’nin ilan edildiği bina olduğunu ve bu nedenle bu tarihi binanın bir şekilde korunması gerektiğini kaydeden vatandaşlarımız “En azından, Atatürk, Dr Küçük ve Denktaş'ın heykellerini olsun oradan kaldırın, o enkaz içinde, hakaret oluyor” dediler.

Bu heykellerin buraya dikilmesi için yıllarca çaba sarf edildiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Bu heykellerin yeri yine yeni Meclis Binası olması gerek” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.