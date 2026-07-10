Sn. Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi başkanı olarak eski tarihi Cumhuriyet Meclisi binasının kaderine terk edilmesine içiniz razı oluyor mu? Bu binanın bakımı neden yapılmıyor?

Sn. Hakan Dinçyürek, Devlet hastanelerinde son zamanlarda yapılan son teknoloji ameliyatlar ülkemizde artık vatandaşların devlet hastanelerinde güvenle ameliyat olabileceği hissini artırıyor. Hadi hayırlısı olsun…

Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasalarında petrolün yeniden yükselişe geçmesine karşın KKTC’nin zam yapmayacağını söylüyorsunuz. Umarız bu söyleminiz havada kalmaz. Zira geçmişte böyle açıklamalar çok duyduk…

Sn. Gürkan Onalt, Aslanköy Spor Kulübü olarak Süper Lig’de ilk yılınız olmasına karşın çitayı yüksek tutmanız dikkatlerden kaçmıyor. Umarız hedefleriniz şaşmadan yolunuza devam edersiniz…

Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği olarak memnuniyetinizi dile getirmek için Başbakana ziyarette bulunmuşsunuz. Acaba bu ziyarette tahıl ödemeleri için tarih de konuşuldu mu?

Sn. Süleyman Rebge, vatani görev için bugünlerde Gülseren Eğitim Taburundaymışsınız. Hadi hayırlı tezkereler diyoruz. Herhalde bedelli askerlik yapıyorsunuz…