AB’DE SUNULAN BİR RAPOR HAKKINDA :

Anladığım kadarıyla, bir Yunanlı veya Rum sempatizanı bayan bir rapor sunuyor.

Raporda da Türkiye nın 1974 de Ada yı işgal ettiğini , Türk askerininde kadınlara ,çocuklara şiddet ,tecavüz vb yaptığını yazıyor.

Bir defa 1974 Türkiye müdahalesi işgal değildir. Gerekçelerini , TARİH ve DÜNYA bilir.

Kadınlara yapılanlar olmamıştır demiyorum.

Münferit olarak olmuştur da.

Ancak bu konuda Kolordu Komutanlığına, BG ne bir protesto nede bir şikayet getirmiştir.

Getirmiş olsaydı yapanlar Askeri Mahkemede yargılanacaklardı. Mahkeme kuruluydu.

Diğer taraftan Türk Barış Kuvvetleri 20 Temmuz gecesi, dört tarafından baskın yedikten sonra saat gece 11.00 de kısıtlı bir taaruz başlatmıştır.

Cenevre görüşmelerinde, sonuç alınmasını Kleridis engellemeseydi, bu olaylar yaşanmayacaktı.

İkinci harekat da, bir Türk askeri cinsel organı kesik ağaca asılı bulundu.. Ve benzeri olaylar yaşandı. Bu durumda askerin psikolojisini, Komuta merkezinden bire bir kontrol etme imkanı yoktur.

En önemlisi 5 Türk köyü, münferit değil, çocuk, kadın, erkek topluca RMMO ve Yunan Subaylarınca, işkence edilerek öldürüldü ve toplu mezarlara gömüldüler.

Talebimize BM uysaydı ve İngiliz üslerinden takviye alarak, sivil yerleşim yerlerinde, aracı, bayrağı, üniforması ile sadece görünseydi, bu istenilmeyen olaylar yaşanmaycaktı veya minimum olacaktı.

Şimdi, konunun yıl dönümünde Bayan konuyu, eksik/ çarpık/ tek yönlü gündeme getirdi.

Biz ne yaparık:

Şikayet etmeyi, resmi, etkili ciddi, unuturuk.

Hakkımızı,bazı arkadaşlar onlarda kabul etmezler, istemeyi bilmeyik.

Uluslar arası Yargıda hak arama yollarında yokuz.

Üşenirik.

Sonrada tarafsız kişilerin, bizi anlamadıklarından şikayet edip, onlara öfkelenirik.

Bunların tekrar yaşanmaması için taraflara ağır sorumluluk düşer.

Bunu da göremiyorum.

(Yücel Dolmacı)

Bir pragmatik inanışa göre her başarılı erkeğin arkasındaki kadın sayısını artırmak gerekiyormuş ki o erkek daha başarılı olsun.

(Hasan Mullaoğulları)

Sahi ama ne oldu o Ayia Napa'da saldırıya uğrayan vatandaşımıza? Umarım sağlığı iyidir. Dövenlerin Rum olmadığı ortaya çıkınca basının ilgisi bitti ve olay tümden unutuldu galiba...

(Mete Hatay)

Araba galericisine Messenger üzerinden lacivert renkli bir arabanın fiyatını soruyorum £39,800 diyor...

Bir yarım saat sonra başka gümüş renkli bir aracın satış ilanını görüyorum, yine Messenger'den yazıyorum "Bu ne kadar?" diyorum... Ona da £39,800 diyor...

Soruyorum "Sizin galeride tüm araçlar £39,800 mü?"

"Mr. Pound gibi düşün abi..." diyor...

Başka ülkede yaşayamam yemin ediyorum...

(Raif Uzkan)