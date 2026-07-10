Turist bize neden gelsin ki?

Mayıs ayında Portekiz'deydim... Haziran sonunda da 2 günlük bir iş için Londra'ya gittim. Haftada 1 veya 2 kez de Güney Kıbrıs'a geçerim...

Beni bilenler bilir. Boğazıma düşkün biriyim. Yemek seçmem. Güzel yemek seçerim. Açık ve net kesin bilgi vereyim size...

Portekiz'de Porto - Lizbon vs. birçok bölgeyi gezdim. Her yıl mayıs ayında Portekiz'i Dünya Ralli Şampiyonası dolayısıyle ziyaret ederim.

Çok güzel mekanlarda sabah öğle akşam birçok lezzeti tattım. Fiyatlar Kuzey Kıbrıs'ın yarısı değilse bile 5/3 diyebilirim rahatlıkla. Porto ve Lizbon'dan bahsediyorum.

Portekiz'de bira marketlerde 1 Euro. Restoranda, barda 1.5-2 Euro.

Londra - Dünyanın en pahalı şehri diyorlar! FastFood bizden ucuz. Marketler bizden ucuz! Bazı galbur üstü lokantalar bizimle denk!!!

Londranın pub zinciri Wetherspoons'larda bira 4-5 Euro (0.6 Litre)!

Güney Lefkoşa'da herhangibir taverna - restoran; bizden ucuz.. İkramlar cabası. FixMezze menu Full-30 Euro kişi başı. Bizim meşhur meyhanelerimizde kelle başı en düşük rakam 2000 TL. İçkiyi şişeyle çağırdıysanız 2500-3000 TL kişi başı!!!

Meşhur bir restorantlarımızda eve paket makarna çağırın, içecekle 1050 TL...

Markette 300 TL'ye satılan 1 şişe şarap restoranlarda 1850 TL... Bazı yerlerde 2000 - 2500 TL. Girne Limanında bira 300 TL. 400 TL'ye satanlar var!!! Lefkoşa mekanları da keza farklı değil!

Larnaka'da sahilde bir porsiyon kalamar 12 Euro. Bizde 1200 TL.

Otel fiyatları uçuyor! Uçak biletleri malum!

Memleketimiz cennet ama fiyatlarımız cehennem!

Turist bize neden gelsin ki?

(Mehmet Kasımoğlu)

Meclis 3 Ay tatil! Öğretmenin tatili için her fırsatta laf sokan Zirzirolar; yok mu seçilmişlere sözünüz? Don Kişotlar sizi..

(Eralp Şerifoğlu)

Arada kaynamasın

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün akşam bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Costa’dan ortak açıklama:

"Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması için yakalanan yeni ivmeyi de mutlaka değerlendirmeliyiz."

Bir ivme var… henüz Kıbrıs Türkü’nün haberi yok ama…

(Hüseyin Ekmekçi)

Bizim çocuklar öyle bizim çocuklar böyle bu kadar yetenekli futbolcularımız varken neden yıllardır bu KKTC futbol altyapılarından adam gibi bir yetenekli futbolcu Türkiye liglerinde oynatamıyoruz .. Tüm çocuklarımıza gençlere canımız feda da bir yanlışlık yok mu bu kadar eğitim bu kadar paranın döndüğü bir yerde bir futbolcu bile KKTC’yi temsil edemiyor acaba sorun nerde bunu da tartışacak birileri çıkacak mı yoksa 30 yıl daha bu kafa ile devam mı?

Yoksa biz yıllardır Kıbrıs patatesi mi yetiştiriyoruz …

(Süleyman Özkoç)

Mahalli gelirler 43 milyar 806 milyon TL…

Mahalli giderler 50 milyar 585 milyon TL…

Yani yılın henüz ilk beş ayında yaklaşık 6,8 milyar liralık mahalli bir açık oluşmuş durumda.

Bunlar "resmi" veriler...

Ancak asıl mesele açığın büyüklüğü değil sadece…

O açığın nasıl oluştuğu…

İlk bakışta personel giderleri öne çıkıyor.

Maaşlar, ücretler, ek mesailer ve sosyal güvenlik ödemeleri…

Fakat tabloyu biraz daha dikkatle okuyunca maaş yükünün yalnızca bu kalemden ibaret olmadığı görülüyor.

(Cenk Mutluyakalı)