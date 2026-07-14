Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Dairesi'nin ana yollardaki bakım ve temizlik çalışmalarındaki yetersizliğine tepki göstererek sitemlerini dile getirdiler.

Bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaşan sürücü vatandaşlarımız ülke genelindeki birçok ana yolda uyarı levhalarının ağaç ve yabani otların arasında görünmez hale geldiğini ifade ederek, bariyerleri aşan ağaç dallarının ise yolları daraltarak sürücüler için ciddi tehlike oluşturduğunu vurguladılar.

Vatandaşlarımız “Özellikle virajlarda ve görüşün kısıtlı olduğu noktalarda bakım eksikliği nedeniyle görüş mesafesinin azalması, olası trafik kazalarına davetiye çıkarıyor” dediler.

Düzenli olarak budama ve temizlik yapılması gereken yol güzergâhlarının uzun süredir ihmal edildiğini belirten vatandaşlarımız, Karayolları Dairesi'nin bu konuda daha etkin çalışmasını istiyor. Kurumun personel kapasitesine rağmen bakım çalışmalarının neden yeterli seviyede yapılmadığı yönünde sorular soran sürücü vatandaşlarımız, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için ana yollardaki otların temizlenmesini, ağaç dallarının budanmasını ve trafik levhalarının yeniden görünür hale getirilmesini talep ettiler. Bu konuda yetkilileri göreve davet eden sürücüler, Karayolları Dairesi’nin refüjlere acilen müdahale etmesi gerektiğini yinelediler.