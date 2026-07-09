Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa bölgesi sakini vatandaşlarımız ülkemizde trafiğin her geçen gün zorlaştığını ve insan hayatının trafikte adeta bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu ifade ederek bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız “İnsanlar güzel güzel villalar, evler yapıyor. Garajları, arabalarını park edecek alanları da var bahçe sınırları içinde. Ama nedense arabalarını kaldırım ve yollara park ediyorlar!” diyerek bunu anlamaktan güçlük çektiklerini ifade ettiler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi yayaların yolda yürüdüğünü ancak araçların da kaldırımda park edildiğini belirten vatandaşlarımız “Hak sayılmış, kanıksanmış bu durum... Ancak "Kaldırımlar yayalarındır" sloganını trafik kazalarıyla mücadelede çok kullandık. Duyan oldu mu?” diyerek sitem ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız gelişmiş ülkelerde trafiğin bir ülkenin durumunu anlamak için ilk bakılan unsur olduğuna dikkat çekerek “Biz çoookkk kötü durumdayız. Zira trafiğimiz baştan aşağıya bozuk bir görüntü sunuyor” diyerek sitemlerini dile getirdiler.