Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’daki siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, Lefkoşa’da uzun yıllar belediye meclis üyeliği yapan, Kızılbaş bölgesinde esnaf kasap olarak tanınan Mehmet Kermeoğlu’nun milletvekili aday adaylığı ihtimali kamuoyunda konuşuluyor.

Lefkoşa Belediye Meclisi’nde yıllarca görev yapan ve Kızılbaş bölgesinde esnaf kasap olarak faaliyet gösteren Mehmet Kermeoğlu’nun milletvekili aday adayı olması halinde seçimlerde nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

Kermeoğlu’nun siyasi geçmişine bakıldığında, önemli projelerde aktif rol aldığı görülüyor. İrsen Küçük döneminde Kızılbaş bölgesindeki evlerin yıkılıp yeniden yapılması sürecinde öncülük eden isimler arasında yer aldığı belirtilen Kermeoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarında katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

Mehmet Harmancı döneminde ise Marmara Köprüsü’nün yapılmasında imzası bulunan Kermeoğlu’nun, Kızılbaş Parkı’nın Lefkoşa’ya kazandırılması ve açık pazar alanının oluşturulmasında da belediye meclis üyeleriyle birlikte rol aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan Kermeoğlu’nun, esnaf kasap kimliğiyle halkla birebir temas halinde olması, onu toplumun farklı kesimleriyle güçlü bağ kuran isimler arasında öne çıkarıyor. Yardımsever ve ulaşılabilir bir profil çizdiği belirtilen Kermeoğlu’nun bu yönünün seçim sürecinde avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.