Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Girne bölgesi sakini vatandaşımız, hafta başından b eridir Zeytinlik Kavşağı trafik ışıklarında yaşlanan sıkışıklıkla ilgili isyanlarını dile getirerek yetkilileri göreve davet etti.

Vatandaşımız “Alsancak-Lefkoşa yönündeki Zeytinlik kavşağı trafik ışıklarında sorun hisseden sadece ben miyim?” diyerek bu kavşaktaki trafik ışıklarında 40 saniye yeşil ışık 1 buçuk dakika kırmızı ışık düzeneği olduğunu ifade etti.

“Bu trafik ışıklarında 15 dakika ışık beklemesi normal midir?! Hiçbir noktada trafik yoğunluğu yokken hafta başından itibaren başlayan bu yoğunluğun bir açıklaması var mı?” diye sorgulayan vatandaşımız dün sabahtan saat 7.58’de girdiği trafik ışıklarındaki yoğunluktan saat 08.14’te çıkabildiğini belirtti.

Buradaki sıkışıklığın giderilmesi için gerek Karayolları Dairesi’ni gerekse Girne Polis Müdürlüğü’nü göreve davet eden vatandaşımız yollarımızda boşa giden zaman ve enerjinin milli servet kaybı olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekledi.