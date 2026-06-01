Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğiyle düzenlenen 4. Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması ödül gecesi ve sergisi cuma günü yapılıyor.

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre “Kendi Masalımı Çiziyorum” temasıyla, çocukların hayal güçlerini, düş dünyalarını ve yaratıcı anlatımlarını sanat aracılığıyla ifade etmelerini amaçlayan yarışmanın ödül gecesi ve sergisi saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Sanatçı Ayhatun Ateşin’in proje sorumluluğunda düzenlenen yarışmaya, 540 eserle başvuru yapıldı. Eserler; konuya uygunluk, yaratıcılık, özgünlük, teknik kullanım, anlatım gücü ve kompozisyon ölçütlerine göre değerlendirildi. Değerlendirme, Mustafa Öztunç, Mine Okur, Kemal Behçet Caymaz, Ayhatun Ateşin ve Pınar Başman Süren’den oluşan jüri tarafından yapıldı.

Dört kategoride ödül almaya hak kazanan eserlerin yanında jüri tarafından seçilen çalışmaların yer alacağı sergi, 12 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.





- Süren: “144 çocuğumuza madalya takdim edeceğiz”

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren, yarışma hakkında yaptığı açıklamada, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çocukların sanatsal gelişimlerini desteklemenin vakfın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Süren, yarışmaya katılan ve eserleri sergilenen 144 çocuğun her birinin takdiri hak ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu projede amacımız yalnızca dereceye giren çocuklarımızı ödüllendirmek değil, emek veren her çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlamaktır. Bu nedenle eserleri sergilenen 144 çocuğumuza yalnızca katılım belgesi vermekle yetinmeyip, her birine madalya da takdim edeceğiz. Bu madalyalar sembolik olabilir; ancak çocuklarımızın kendilerine güven duymaları, üretimlerinin takdir edildiğini hissetmeleri ve sanat yolculuklarında cesaret kazanmaları açısından büyük anlam taşımaktadır.”

Süren; geleceğin sanatçılarını, yazarlarını ve yaratıcı bireylerini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.