Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Atlar, Emir Turalı

Lefke: İrfan, Kaan, Armstrong, Yılmaz (76.Dk Mehmet Ali Avunç), Aykut (67.Dk Gökhan Titiz), Arda Karanfiloğlu, Mustafa Tahsildaroğlular(76.Dk Seydi), Erkan, Candy, Kouassi, Fourmy

K.Kaymaklı: İdris, İbrahim Enes (66.Dk Boran), Turgut Kaan,Nana, Derviş, Emre Nazik (75.Dk Mehmet Öztürk), Arda Kortay (46.Dk Deran), Debouto (75.Dk Furkan), Kadir, Arda Sözcü, Marega (87.Dk Ege)

Goller: 10 ve 63.Dk Debouto, Dk 74 Kouassi (KK) (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 28. Hafta maçında Lefke, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

16 Ağustos Stadında oynanan Lefke – Küçük Kaymaklı maçını Kerem Eran yönetti.

9.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında Marega sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.

10.Dk: Lefke savunmasının kaptırdığı topu alan Marega’nın pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Debouto vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Lefke 0-1 K.Kaymaklı

14.Dk: K.Kaymaklı atağında Marega sağdan ceza alanına girdi ve dar açıdan yaptığı vuruşunda kaleci İrfan golü önledi.

19.Dk: Lefke atağında Kouassi sol çaprazda vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

29.Dk: Lefke atağında Kouassi, Yılmaz ile duvar paslaşması yaparak ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci İdris topu kornere tokatladı.

31.Dk: Lefke atağında Yılmaz soldan topu ceza alanına ortaladı. Savunmadan kurtulan Fourmy’nin şutunda top dışarıya gitti.

53.Dk: K.Kaymaklı’da kazanılan frikiği kullanan Marega’nın vuruşunu kaleci İrfan direk dibinden çıkarttı. Dönen bu topa Arda Sözcü kafa vuruşun yaptı ancak top İrfan’ın kucağına gitti.

55.Dk: K.Kaymaklı’da savunma arkasına gönderilen uzun topu alan Arda Sözcü ceza alanında kaleci İrfan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İrfan gole izin vermedi.

57.Dk: Lefke’de kazanılan faulü kullanan Kaan’ın ceza alanına dolduruğu topta Fourmy kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti

61.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında Arda Sözcü savunma arkasına sarktı ve vuruşunu yaptı ancak top direğe çarpıp dışarıya çıktı.

63.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında Nana’nın pası ile topla buluşan Debouto rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Lefke 0-2 K.Kaymaklı

65.Dk: Lefke atağında Fourmy ceza alanı içerisi sağ çaprazda topla buluştu ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

66.Dk: Lefke atağında Yılmaz ceza alanı içerisinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

74.Dk: K.Kaymaklı’da Nana’nın kullandığı köşe atışında Kouassi ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Lefke 0-3 K.Kaymaklı

(Foto: Gürsel Karagözlü)