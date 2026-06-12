Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi’nde Son 16 Turu karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemler belli oldu. Maçlar 13–14 Haziran 2026 tarihlerinde saat 15:30’da oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların kazananları adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.
Saydam U15 Ligi’nde Son 16 Turu şöyle:
13 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ (15:30)
Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk SK(Yusufcan Dönder)
Alpay Volkan Sahası: Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor(Merve Ateş)
Karaoğlanoğlu Orhan D. Stadı: Akdeniz Spor B. – Yenicami (Mertcan Yaprak)
Gönyeli Stadı: Gönyeli –Küçük Kaymaklı (Mesut Bozlar)
14 HAZİRAN 2026 PAZAR (15:30)
Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar TSK – Geçitkale (Ahmet Yenilmez)
Ahmet Dayı Stadı: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı (Hazar Zihni Özen)
Cihangir Stadı: Cihangir GSK – Düzkaya (Mert Aksu)
Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Çetinkaya – Gençler Birliği (Güneş Demir)