Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi’nde Son 16 Turu karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemler belli oldu. Maçlar 13–14 Haziran 2026 tarihlerinde saat 15:30’da oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların kazananları adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.

Saydam U15 Ligi’nde Son 16 Turu şöyle:

13 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ (15:30)

Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk SK(Yusufcan Dönder)

Alpay Volkan Sahası: Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor(Merve Ateş)

Karaoğlanoğlu Orhan D. Stadı: Akdeniz Spor B. – Yenicami (Mertcan Yaprak)

Gönyeli Stadı: Gönyeli –Küçük Kaymaklı (Mesut Bozlar)

14 HAZİRAN 2026 PAZAR (15:30)

Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar TSK – Geçitkale (Ahmet Yenilmez)

Ahmet Dayı Stadı: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı (Hazar Zihni Özen)

Cihangir Stadı: Cihangir GSK – Düzkaya (Mert Aksu)

Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Çetinkaya – Gençler Birliği (Güneş Demir)